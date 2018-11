Hudební deníček matek pokračuje: Dcera Petry Černocké s kamarádkou už prý nemají mléko na mozku

Bára Vaculíková a Lenka Yellow Jankovcová alias mateřská.com Foto: Benhamin Peguero

Píseň, ve které se snažily skloubit své hudební ambice a „mléko na mozku“, se přes noc stala hitem internetu. Díky jejímu sebe-ironickému nadhledu a komičnosti se s ní identifikovala celá generace kojících matek. Po čtyřech letech holky představují novou deskou, kterou zanedlouho pokřtí.

Teď už jim laktační psychóza odlehla, vypustily milované děti do školky a školy a mohou opět na chvíli roztáhnout křídla. O tom všem nová deska dcery Petry Černocké a její kamarádky je. "Nová deska Mateřské.com se soustřeďuje víc na ženy samotné, ne jenom na nás v rolích matek. Každá z nás se potřebuje cítit krásná, naplněná a milovaná. Chtěly jsme si tuhle desku užít. Upřímně věřím, že Automatka dokáže ženám odlehčit a zároveň zvednout sebevědomí," říká Bára Vaculíková.

"Vždycky, když natočíte novou desku, myslíte si, že je to ta nejlepší, co jste udělali. No a vidíte, už zase jsem o tom přesvědčená. Automatka je skvělá. Do rádia s ní. České matky, spojte se! Pojďme to prolobbovat!," navrhuje Bára.

Její kolegyně byla trochu konkrétnější. "Sesbíraly jsme hudební podklady od šesti skvělých producentů, mj. od Jirky Buriana z Kapitán Demo. Nechaly jsme se jejich hudbou inspirovat a postupně složily deset skvělých songů, které nás totálně uspokojují jak po hudební stránce, tak po obsahové. A nejen to. Zároveň splňují naši potřebu se od srdce samy sobě a našim "problémům" zasmát," doplnila Lenka. ■