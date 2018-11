Na nevyléčitelnou nemoc jí zemřela blízká přítelkyně: Návrhářka Liběna Rochová pomáhá dalším pacientům, jak umí, tedy módou

Liběna Rochová vytvořila kolekci také k poctě přítelkyně, která předčasně zemřela. Super.cz

O nemoci motýlích křídel ví návrhářka Liběna Rochová na rozdíl od mnohých hodně. Před třemi lety na její následky zemřela mladá básnířka Olga Joklová, s níž se sblížila. A to se ještě dožila "hezkých" třiceti letech. Pacienti s vrozeným puchýřnatým onemocněním kůže Epidermolysis bullosa congenita běžně umírají ještě mladší a trpí celý život.

Nemoc se vyléčit nedá, ale organizace Debra, jejíž patronkou je herečka Jitka Čvančarová (40), se snaží aspoň o to, aby měli co nejkvalitnější život, a přispívá na pomůcky, které jim jej usnadňují. Svojí troškou do mlýna se rozhodla přispět i Liběna, která spolu s kolegou Lukášem Musilem, alias Musou, téměř rok pracovala na projektu Nadotek, který byl představen na uplynulém Designbloku.

Samozřejmě je propojený s módou a designem. „Chceme, aby se o té nemoci co nejvíce vědělo a lidé co nejvíc pomáhali. Limitovaná kolekce, je po třiceti kusech, kterou představujeme, má symbolizovat svým vzorem motýlí křídla a švy jsou všechny ven, protože právě i obyčejný šev kůži nemocných zraňuje. Má nejen přispět k osvětě, ale také vybrat peníze právě na pomůcky pro pacienty,“ vysvětlila Liběna, která v rámci projektu vytvořila i haute couture kousky a Musa zase objekty připomínající motýlí kukly.

Se spoluprací s Debrou ale nekončí. „Na příští rok už připravujeme i pánskou kolekci, protože z této si mohli pánové zatím vybrat jenom trička,“ upřesnila Liběna. Právě na pánské kolekci by měl více jako návrhář participovat i Lukáš Musil, jehož partnerkou je herečka Vica Kerekes. Ten se zatím podílel svými malbami, a nyní vyzkouší i profesi, o níž podle Liběny od dětství snil. ■