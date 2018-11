Svatby se už zjevně nemůže dočkat. Slavná herečka se oblékla jako nevěsta i na rozlučku se svobodou

Priyanka Chopra Profimedia.cz

V těch zapózovala před obchodem s luxusními šperky Tiffany & Co v New Yorku. Sama se ozdobila náhrdelníkem a náušnicemi od této značky a nechyběl ani zásnubní prsten, kterým ji její mladší partner při zásnubách obdaroval. Rozlučku se svobodou naplánovaly podle US Weekly hereččiny kamarádky a nechyběla na ní ani její matka Madhu Chopra a budoucí švagrová Danielle Jonas, která je provdaná za Nickova bratra Kevina.

Pár by se měl podle US Weekly brát v prosinci v Indii. „Priyanka si svatební přípravy opravdu užívá. Bude to směsice indického a amerického stylu a zvyků," prozradil zdroj magazínu. Populární bollywoodská herečka se prý také nemůže dočkat, až s Jonasem založí rodinu. Věkový rozdíl deseti let jim zřejmě v ničem nepřekáží. ■