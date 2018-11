Ze spisovatelky erotických knih modelkou: Po padesátce se změnila v ženu 12 tváří

Sylva Lauerová není na fotografiích k poznání. Super.cz

Sylvu oslovil Czech Fashion Council, aby nafotila kalendář, který ukazuje práci českých šperkařů. A to v Miláně s fotografem Karlem Losenickým, který pracuje právě v Itálii a v Americe. To se odmítnout nedalo. S modelingem ale nezačala až na „stará kolena“ po padesátce. „Já ještě někdy před dvaceti lety opravdu chodila po molech českých a předtím i po československých. Mám to štěstí, že dospělejší modelky jsou v módě,“ smála se Sylva.

Nafotila dvanáct portrétů do kalendáře a jen na málokterém je k poznání. „Ani moji blízcí mě nepoznali. Jedna známá mi takhle telefonovala, že mě viděla v jednom kalendáři s jedenácti dalšími modelkami. Musela jsem jí vysvětlit, že všech těch dvanáct žen jsem já,“ svěřila Sylva, která v našem videu popsala jednak focení, ale i to, které své portréty má nejraději.

Příští rok už se od ní prý ale dočkáme konečně i její vlastní tvorby. „Věřím, že dopíšu román, ze kterého už jsem četla ukázky, a všichni na něj netrpělivě čekají. Možná to budou dokonce dvě knížky, protože jedno velké významné české nakladatelství mě oslovilo, abychom spolu vytvořili takovou zábavnou záležitost, tak doufám, že se příště setkáme opravdu u knížky,“ uzavřela spisovatelka, kterou na začátku kariéry proslavily hlavně erotické romány Hračka a Otrok.