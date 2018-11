Na vážný vztah stále čeká. Čokoládový krasavec, který se často objevuje v Česku, stále nenašel osudovou lásku

Danyl Johnson Super.cz

V roce 2009 bodoval ve finále britské verzi soutěže X-Factor. Nyní ale Danyl Johnson působí v Česku víc než ve své domovině. Zpěvák právě objíždí česká města v rámci svého klubového turné a dokonce v Praze natočil klip k písni Hello To Me. My jsem ho při tom s kamerou zastihli. Na place nechyběla také zpěvačka Elis Mraz.

„Je to první klip, který točím v Česku. Miluji Prahu, je nádherná, podívejte se kolem. Je tady taky fantastická Elis, která dělá tuhle píseň se mnou. Napsal jsem ji před několika lety, pak jsme ji natočili ve studiu a teď pracujeme na klipu,” řekl Danyl.

Johnson a Elis natáčeli klip na Vltavě nedaleko Národního divadla. Zpěvák si české filmaře nemohl vynachválit. „Miluju svůj český tým. Pracuje neskutečně tvrdě. Jsme na place od dnešní páté hodiny ranní, stále pracujeme, ještě máme před sebou šest hodin práce, ale velmi si to užíváme,” říká.

Píseň Hello To Me je o neopětované lásce. Tu zažil Danyl mnohokrát. „Už jsem byl párkrát zamilovaný a taky jsem měl párkrát zlomené srdce. To je ten důvod, proč jsem napsal tuto píseň. Je o tom mít někoho rád a neříct mu to. Je to těžké, musíte to tomu člověku říct,” uvedl.

Zpěvák má v rodné Británii na BBC vlastní show, koncertuje, ale přesto se v posledních měsících až nápadně často ukazuje v Česku. „Mám tady toho hodně na práci, stejně tak jako v Londýně. Jezdím sem skoro každý týden. Čeká mě několik vystoupení, v listopadu show v Brně, pak se sem vrátím zase v lednu,” slibuje Danyl. ■