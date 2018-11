S Plekancem jí to nevyšlo, ale co ve filmu? Lucka Vondráčková si zahrála holku, která nemá štěstí na chlapy

Lucie Vondráčková hledá štěstí a lásku.

Už loni v lednu vyplulo na povrch, že Lucka Vondráčková (38) točí svůj první celovečerní film v Kanadě. Nyní snímek The Perfect Kiss dostává reálné kontury a v českých kinech se dočkal premiéry ve čtvrtek 1. listopadu.

Lucka se po delší pauze vrací na plátna kin v hlavní úloze. Navíc jako první česká herečka, která natočila film v anglicky hovořící zemi a zahrála si v něm hlavní roli. „Tanya je aktivní a sympatická žena, někdy trochu naivní, ale se srdcem na pravém místě. Energičnost máme s Tanyou společnou, přála jsem jí šťastný konec. Na rozuzlení však diváci budou muset do kina,“ láká s úsměvem na film Vondráčková.

Herečka a zpěvačka si ve filmu zahraje postavu Tanyi, přitažlivé mladé slečny, která nemá štěstí na partnery. Její život plyne volnoběhem do doby, než se dozví, že přišla o práci. Poslední kapka ji donutí přestěhovat se od rodičů k nejlepší kamarádce Britney, kde se chce dát do kupy a začít pěkně znovu od podlahy.

Lucčiným hereckým partnerem byl v The Perfect Kiss Landy Cannon, známý kanadský herec. „Lucka mě už na kamerových zkouškách zaujala svou přirozeností, schopností improvizace a úsměvem. Ihned jsem si s ní lidsky rozuměl a myslím, že je to poznat i v samotném filmu. Takové natáčení je nejlepší a věřím, že to diváci v kinech ocení,“ řekl ke spolupráci s Vondráčkovou Cannon. ■