Opět na místě činu: Sportovní komentátor Robert Záruba se během StarDance pochlubil dospělým synem

Sportovní komentátor si nenechal ujít sobotní StarDance. Přišel i jeho syn Viktor. Michaela Feuereislová

Tentokrát dorazil v doprovodu své rodiny. Po boku ale neměl svou partnerku novinářku Noru Fridrichovou, s níž má dcery Dianu (6) a Mariánku (3). Společnost mu dělal syn z prvního manželství. Osmnáctiletého Viktora má moderátor s kolegyní Světlanou Witowskou, s níž ještě v době soutěže byl v manželství.

Nejstarší syn Viktor, který je celý táta, měl s sebou svou půvabnou přítelkyni. Zárubovi dělala doprovod jeho bývalá tanečnice Vanda Dětinská. Čtyřčlenná výprava sportovního komentátora tak vypadala, jako by na StarDance dorazili samotní Hujerovi. Komentátor si ale sobotní večer užil a zřejmě to není naposledy, co se přišel na letošní nadupaný ročník podívat. ■