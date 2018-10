Tomáš Klus s manželkou Tamarou: Po přiznání nevěry se rozhodli k radikálnímu kroku!

Klusovi se chtějí zbavit nemovistosti. Foto: Super.cz/instagram T.Klusové/Herminapress, Herminapress

Po veřejném přiznání se manželé Klusovi, kteří problémy ve svazku ustáli, nyní rozhodli k dalšímu velkému kroku. „Je čas jít dál. Po dvouleté úvaze, kdy jsme se z tohoto rozhodnutí navzájem zrazovali, a zároveň jsme nebyli schopni dát náš byt k pronájmu, protože vazba k němu a k příběhu, který jsme tam prožili, byla prostě moc silná, jsme se rozhodli dát náš byt na prodej,“ svěřila se Tamara.

Klusová se tak rozhodla nafotit jejich milovaný byt v pražských Nuslích a začít hledat realitního makléře, který jim s prodejem nemovitosti pomůže. „Nebo i někoho, nejlépe stejně bláznivého, jako jsme my dva, kdo v našem odkazu v tomto bytě bude pokračovat. To znamená – zvát si tam hodně přátel, pokračovat v kresbách na zdech a zplodit tam hodně dětí,“ prozradila Tamara, která má s Tomášem děti Josefínu (5), Alfréda (2) a Jenovéfu (1).

„Je to fakt divný pocit, ta představa, že tam bude nějaký další příběh, kterého my už nebudeme součástí,“ svěřila se Tamara. Byt, který se rozhodli prodat, rozhodně nebude levná záležitost. Nejenže má krásnou terasu do vnitrobloku velkou 13 metrů, ale celkově by nový majitel obýval dalších 126 metrů. „Dispozice jsou jedna obří centrální místnost, ložnice, koupelna, wc s malbou, dvě komory,“ dodala Klusová, která doufá, že brzy najde vhodného majitele. ■