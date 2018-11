Bývalá Česká Miss World už je "bydlenka": Svému hokejistovi v Brně vyvařuje i do zásoby

Lucie Kovandová je šťastná se svým hokejistou. Super.cz

Je pravda, že jsem v Praze nebyla dlouho. Souviselo to ale i se závěrečnými zkouškami ve škole,“ vysvětlila nám Lucka, která je čerstvou držitelkou titulu bakalářka. Vystudovala zahraniční obchod. „Teď se ale vracím zpátky v plné síle, tak mě uvidíte snad častěji,“ míní kráska. „V modelingu mám sice zatím dost zakázek, ale už pomalu přemýšlím o nějakém zaměstnání, ale spíš na částečný úvazek, tak uvidíme, co se najde. Bavil by mě i marketing, který už jsem zkoušela,“ svěřila.

Hlavně se ale stará o svého hokejistu, takže by se klidně mohlo stát, že místo práce by se mohla stát hokejovou manželkou a snad i maminkou. „Když mám volno, tak má partner vždycky navařeno a uklizeno. Když nemám co na práci a jsem doma, tak se musím postarat. A když třeba na víkend odjedu, navařím mu do zásoby,“ je opravdu vzornou „bydlenkou“ Lucie. ■