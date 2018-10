Na zdravotní problémy si Richard Genzer ve StarDance nestěžuje: Je mi blbě už 20 let!

Richard Genzer si taneční soutěž užívá. Super.cz

„Je mi blbě už 20 let, takže já s tím žiji furt, takže kdyby mi bylo dobře, tak si myslím, že je něco divného. Když mi je dobře, tak je mi vlastně blbě,“ svěřil se nám Genzer s tím, že díky trénování se ale přeci jen začaly ozývat svaly, které dlouhé roky nepoužíval.

„Je plno věcí, které jsem našel, jsou to třeba hýžďové svaly, zadní svaly stehenní a ostříhal jsem si nehty, a to je taky dobrý. Netlačí mě boty a hlavně neklapete, když jdete do sprchy,“ řekl se smíchem herec. Tanci se věnoval na začátku své kariéry, po studiích začal tančit pro skupinu UNO a následně získal role v muzikálech Krysař, West Side Story nebo Dracula.

Zajímalo nás tedy, zda ho účast ve StarDance, kde se učí úplně něco jiného, nakopla, a chtěl by se tanci opět začít věnovat. „Já nevím. Já to měl rád, ale to byl jiný tanec. To byl balet a lidový tance. Já bych chtěl možná mít firmu po tátovi, ale tenkrát v osmdesátým druhým leda ČKD kdyby měl, a to by bylo stejně asi státní, ale opravdu nevím, zeptejte se mě na to příště a já si to nechám projít hlavou,“ svěřil nakonec Genzer, který během sobotního večera předvedl energický jive. ■