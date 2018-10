Řádil Genzer ve StarDance jako uragán, nebo potrefená kobyla? Podívejte se na výkon, který rozdělil publikum

Richard Genzer a Jana Zelenková Video: Česká televize

Do StarDance nastoupil na poslední chvíli jako náhradník za zraněného Václava Koptu (53), ale po třech kolech si už diváci soutěž bez jeho účasti nedokáží představit. Richard Genzer (51) skloubil taneční um s humorem a porota jej náležitě ocenila.

S taneční partnerkou Janou Zelenkovou za jive dostali 38 bodů. Jednalo se tak o nejlepší hodnocení letošní řady. To ovšem jen do chvíle, než stejné skóre obdrželi i Jiří Dvořák (51) s Lenkou Návorkovou. Geňa na parketu nezapře svůj komediální talent. Do choreografie zakomponoval dva plyšové psíky, které pojmenoval Bojar a Asta. Vystoupení ovšem nebylo žádnou komedií, ale dobře odvedeným tancem.

„Tak Richard jede úplně jinou ligu. Byl naprosto famózní! Ty desítky padnout musely,“ komentovala Geňův výkon fanynka na Facebooku StarDance. „Richarde, jste jak uragán, ale super! Vždycky se těším na tu lavinu energie, co nám předáte,“ dodala další.

Genzerovi fanoušci s ním sdílejí i smysl pro humor. „Z důchodu jsem poslala sms - první v životě do nějakého pořadu. (Jsem škrt). Ovšem asi po roce jsem se upřímně smála. Tanec byl temperamentní, tsunami je proti tomu rozvodněny potůček,“ ocenila Richarda vtipná seniorka.

Někteří diváci mají ovšem názor, že bývalý profesionální tanečník nemá v soutěží co dělat. „Porota se zbláznila. Hopsá tam jak potrefená kobyla. Nemá to s tancem nic společného. Tohle není soutěž suchého humoru, ale tance. Ostuda,“ objevilo se také v diskuzi. ■