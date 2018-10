Ukázala odhalené tělo bez podprsenky a dočkala se hejtů: Fandové byli na Terezu Kerndlovou hodně sprostí

Tereza Kerndlová se pro fanoušky nafotila nahoře bez. Foto: instagram T. Kerndlové

Dost fanoušků ale reagovalo negativně s tím, že to zpěvačka nemá zapotřebí. "Terezko, jsi nádherná ženská a milá, ale foto, kde jsi polonahá s popiskem messy bathroom je prostě neautentické. Žij v pravdě a vyprdni se na dokazování svý krásy! Protože ty jsi šťastná," zněl jeden z komentářů.

S názorem shoduje řada dalších. "A příště už jak? Promiň, ale myslím, že takové fotky nemáš potřebu fotit. Říká se: Nepodlehni davu. Jinak ti fandím," napsal další sledující, s nímž už se Tereza pustila do slavní přestřelky. "Promiň, ale kdybych podlehla davu, tak bych musela například poslechnout tebe a nebyla svá, a to by nebyl můj instagramový profil, ale váš," reagovala.

"Čím dál odvážnější fotky. To bych do vás Terezko neřekla, že se budete fotit s pozadím wc a bidetem!", "Já jsem myslela, že jste zpěvačka!", "To přeháníš, ještě bez podprdy, jsi kr...," to je jen namátku zvolených pár negativních komentářů.

Je ale vidět, že Tereza Kerndlová se jimi netrápí, už vzhledem k tomu, že těch pozitivních bylo mnohem víc. Ostatně již na dalších instagramovém postu se pro změnu ukázala v provokativně vyhrnutých průsvitných šatech. ■