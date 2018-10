Na vyřazení ve StarDance byla připravená: Daniela Šinkorová hodlá tančit dál, už se jí hrnou kšefty!

Daniela Šinkorová Super.cz

„První pocity bylo smíření a naprostý klid. Někdo vypadnout musel a někdy se to stát muselo a já jsem byla připravená, protože jen ten, kdo je připravený prohrávat třeba někdy v budoucnu může zase něco vyhrát,“ svěřila Super.cz Šinkorová jen několik minut po rozloučení s fanoušky a ostatními soutěžícími.

Do tance se během několika měsíců, kdy dřela na tanečním parketu zamilovala. „Šla bych do toho znovu. Já to miluju. Miluju to i dál, i když se nebudeme tady scházet s děckama, ale asi budeme, protože budeme chodit fandit, dívat se a budu fanoušek největší, stejně jako jsem byla devět let předtím,“ řekla herečka, která se nové vášně jen tak vzdát nehodlá.

„Budeme dál trénovat a budeme tančit, myslím, že jsme si sedli. Máme už i nějaké nabídky na tancování. Těšíme se na to, bude to bez stresu a budeme dál lidem rozdávat radost. Na to se moc těším,“ prozradila Šinkorová, která si stejně jako řada dalších soutěžících z předchozích ročníků i po soutěži přijde na pěkné peníze. O taneční vystoupení hvězd ze StarDance je totiž každoročně především během plesové sezóny velký zájem. Fanoušci Daniely a Michala Padevěta tak nemusí zoufat, že už je na parketu neuvidí. ■