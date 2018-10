Afektovaná snaživka? Diváci přirovnávají vyřazenou Šinkorovou k Šípkové

Daniela Šinkorová ve StarDance dotančila. Michaela Feuereislová

Muzikálová zpěvačka si na parketu ostudu rozhodně neudělala. První večer získala od poroty nejvyšší hodnocení a pokaždé nasbírala dost bodů. Její fanoušci si nejspíš mysleli, že má postup jasný, a tak se do hlasování nehrnuli. Podobný osud měla v minulé řadě i vychvalovaná Olga Šípková, která s Markem Dědíkem skončila osmá v pořadí.

Diváci mají mnohem radši celebrity bez zkušeností, u nichž je znát vývoj. To je případ vítězů Zdeňka Piškuly nebo Marie Doležalové. Někdo vyřazení Šinkorové kritizoval, jiné ale vývoj v soutěži nepřekvapil.

„Nemáme rádi snaživky, viz. Olga Šípková. Tady je ještě k tomu Šinkorová afektovaná,“ napsala divačka na Facebooku. A se svým názorem nebyla jediná. „Paní Šinkorová vypadla právem - nic moc tango, já osobně se nudila, dle mého názoru je to bohužel afektovaná hérečka, co přehrává až moc. Prožívá smích, prožívá pláč... omg, ty lidi to vidí, panebože... podobnost s Šípkovou, ano...Právě v té afektovanosti,“ dodala další.

Všichni se shodnou na tom, že konkurence byla velmi silná. „Další Olga Šípková. Jednoznačná favoritka, ovšem s malou základnou fanoušků. Silný ročník to je, ale rozhodně je nesmysl, aby Daniela vypadla jako druhá,“ objevilo se také na sociální síti.

„Nejlepší tanečnice!!! Opět česká povaha, závist a nenávist!!! To se zase ukázalo !!!“ doplnil diskuzi komentář, který byl na straně Daniely. Nejčastěji je jako adept na odpadlíka zmiňován Adam Mišík (21). O postupujících však nerozhodují diskuze, ale sms hlasování. ■