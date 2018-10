3 týdny po rozvodu Berenika Kohoutová konečně promluvila o příteli: Vousáč z reklamky jí fotil nahý zadek

Rozvedená Berenika Kohoutová promluvila o současném příteli. Super.cz

S Berenikou jsme se potkali na Designbloku, kde pózovala u obří kostky a v kostce jsme také probrali její aktuální život. "Rozvedená jsem už asi tři týdny, ale s tím nemá souvislost to, že jsem si ostříhala ofinu. Prostě jen teď nic netočím, a to vždycky využiju jako příležitost k novému účesu," vysvětlila nám Berenika, kterou jsme na první pohled v mikádu s ofinou a nenalíčenou ani nemohli poznat.

Že má Berenika stejně jako její exmnažel už novou známost, jsme věděli, ale nic moc o něm neprozrazovala. I na jejím Instagramu se objevuje zřídka a obvykle jen jeho část. Takže jsme přišli s výslechem. "Je z branže, ale tak napůl. Je příjemné, že dělá kreativní práci, pracuje v reklamce a je textař. Rozumí mému řemeslu, má umělecké cítění, ale není přímo ze šoubyznysu, což jsem ráda," řekla nám Berenika, která se sympatickým vousáčem nechala sbalit před půl rokem.

To, že její ex si také našel novou partnerku tak napůl z branže, Nikol Klevcovová pracuje jako PR manažerka, vidí jako shodu náhod. "Poznaly jsme se, viděla jsem ji jednou, ale slyšela jsem, že jsou spolu šťastní. Tak to je dobře. Já jsem taky šťastná," míní Berenika.

Vrátili jsme se i k jejímu snímku odhaleného zadku, a zjistili jsme, že její přítel není pouze autorem fotografie, ale byl to jeho nápad, jak jsme z Bereniky vytáhli. "Má dobré nápady. Snažila jsem se ho krýt, ale myslím, že už nastal stav, kdy už ho nemusím stále tutlat. A nechci, aby mu to bylo líto, že mu upírám autorská práva," smála se herečka. ■