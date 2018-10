Divoké hrátky s mulatkou v koupelně plné zrcadel: Takhle zahnul Vávra Špinarové už dva roky po svatbě

Věra Špinarová a Vítězslav Vávra. Velká láska brzy skončila a manželství na dálku mezi Ostravou a Prahou nefungovalo. Foto: Reprofoto Česká televize

Nevydařené manželství a životní omyl, který jí zabrzdil kariéru. Tak na jeden ze svých osudových vztahů vzpomínala po letech fenomenální zpěvačka Věra Špinarová (✝65), která loni odešla naprosto nečekaně do pěveckého nebe. Zpívající bubeník Víťa Vávra (65), kterého na začátku let osmdesátých milovaly nejen holky s citrónovou šálou, na tom byl podobně.

V nefunkčním manželství dvou pěveckých hvězd, které na dálku mezi Prahou a Ostravou zkrátka dobře fungovat nemohlo, nebyla ničím nevídaným ani nevěra. Interpret hitu Holky z gymplu se několika velmi peprnými historkami pochlubil ve své vzpomínkové knize. Věře Špinarové zahnul Vávra například už dva roky po svatbě na společném turné po Kubě.

S mulatkou, která obsluhovala hotelový výtah, si Vávra užil divoký sex ve vlastní koupelně, zatímco Věra Špinarová ležela dole u bazénu.

„Výtah se otevřel a já rychle odemkl náš pokoj. Vtáhl jsem ji dovnitř, zamkl za námi a už jsme byli v obrovské americké koupelně, kde byly zrcadla na všech stěnách. Během vteřiny jsme stáli nazí ve vaně a baculatá krasavice už se sprchovala. Bylo to nádherné. V zrcadle za ní jsem viděl ten její pevný zadek a to už začala sprchovat i mne,“ popisuje Vávra v knize Jsem pamětník? začátek svého kubánského sexuálního dobrodružství.

„Milovali jsme se bouřlivě se vším všudy na koberečku vedle vany. Jelikož jsem měl v sobě dost alkoholu, orgasmus se dostavil až tak za sedm minut, zatímco ona byla za tu dobu hotová třikrát, rychle po sobě. Poznal jsem to, protože při každém orgasmu se její tělo zmítalo v obrovské křeči. Jakmile viděla, že už nic nebude, rychle na sebe naházela to málo šatstva, co na sobě předtím měla, a spěchala do výtahu, neboť od bazénu už na ni někdo zuřivě zvonil,“ vypráví v knize Vávra, který si během nepovedeného manželství se Špinarovou s partnerskou věrností hlavu opravdu nelámal. ■