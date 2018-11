Nosková vystavila na pláži v Dubaji svůj zadek! Cvičením se jí nezmenšuje, ale začíná ho mít ráda. Anorexie je prý minulostí

Michaela Nosková Foto: archiv M. Noskové

Zpěvačka Michaela Nosková (35) vyrazila za teplem. Na čtyři dny se odletěla ohřát do Dubaje. A zaplatila za to pořádně tučnou sumičku. Především proto, že si letenku musela kupovat hned dvakrát.

„Zapomněla jsem na jedno představení a bohužel moje alternace nemohla zaskočit. Takže jsem letenku hodila do koše, koupila si novou a letěla jsem o dva dny později než kamarádka, která už na mě v hotelu čekala,“ řekla Super.cz Nosková.

Zpěvačka na pláži vystavila svůj zadeček, na kterém tvrdě maká v posilovně. Sama ví, že to není pozadí modelky Victoria´s Secret, ale je to její maximum. „V posilovně jsem každý den, denně běhám, mám minimum tuku v těle a zadek je pořád stejně velkej. Rozdíl je v tom, že ho začínám mít celkem ráda,“ dodala Nosková, která před lety bojovala s anorexií, ale to už je dávno za ní.