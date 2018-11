Paris Jackson sdílela fotku s mazlíčkem: Mnozí mu závidí, modelka je totiž nahoře bez

Paris Jackson psy miluje. Profimedia.cz

Není to poprvé, co dcera Michaela Jacksona popíchla své fanoušky nahotou. Občas do virtuálního placu hodí peprnější fotku, většinou bez komentáře. Fanoušci si tak mohou jen domýšlet, co tím kterým snímkem chtěla říct, či šlo jen o rozmar.

Se psy, svými i přátel, se Paris fotí často a ráda. Nedávno k fotkám se zlatým boxerem napsala, že se s nikým jiným necítí tak milovaná a v takovém bezpečí. Zkrátka je to pejskařka jako poleno. Se svým psíkem Koou ostatně vyráží i do společnosti a pózují spolu na červeném koberci. ■