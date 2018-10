Tuhla jí krev v žilách. Takto nejkrásnější Slovenka roku 2013 pištěla během adrenalinového zážitku

Karolína Chomisteková Super.cz

„Je to takový mix. Studuji ještě na vysoké škole, mám před sebou poslední ročník. Připravuji také další ročník Miss Slovensko pro rok 2019. Kromě toho dělám stále modeling, mám agenturu na Slovensku, v Paříži a v Milánu. Vybírám si proto přímé zakázky, nemám čas odjíždět na dva měsíce, protože mám hodně pracovních povinností na Slovensku i v Česku,” svěřila se Super.cz kráska, přirovnávaná k Adrianě Limě.

„Nemám ráda stereotyp. Jsem vždy ráda, že něco nového vyjde. Občas to přináší takové adrenalinové situace, jako třeba dnes, kdy jsem se proletěla helikoptérou,” uvedla Chomisteková, která dostala možnost se proletět s naším kameramanem vrtulníkem ve chvíli, když zrovna nenesl tajemný náklad.

Rychlý způsob letecké přepravy by Karolíně vyhovoval při přesunech z Bratislavy do Prahy. „Při dnešní situaci na dálnici člověk nikdy neví, jestli bude cesta trvat tři, čtyři, nebo šest hodin. Helikoptérou by to trvalo podstatně kratší dobu, budu o tom uvažovat,” smála se Karolína Chomisteková. ■