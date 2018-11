Je v životní formě a v plavkách je na ni radost pohledět. Partyšová přesto upozorňuje na svůj tělesný nedostatek

Nikdy v životě nevypadala lépe. Super.cz

„Jóga dělá dlouhé krásné svaly. Já ale nemám nic zadarmo. Jelikož hrozně ráda jím a jsem z podstaty lenoch, tak to nemám snadné. Tím, že pracuju v televizi, chci vypadat dobře a cítit se dobře, musím cvičit každý den,” svěřila se nám Gábina, která výsledky tvrdé práce ukázala během focení v rakouských termálních lázních.

I když se zdá, že na jejím těle není možné najít nedokonalost, ona vnímá určité rezervy. „Nejsem už dávno dvacítka a nejsem taky modelka. Jsou tedy na mém těle některé partie, které neukazuji, pokud nemusím,” uvedla Gábina. Samozřejmě nás zajímalo, o jakých částech těla moderátorka hovoří.

Jedná se o zadek a zadní stehna. Při cvičení jógy zadek nevycvičím, to musím do posilovny, nebo dělat výpady. Zadek bych potřebovala dostat ještě o centimetr a půl výš, než je,” smála se Gábina. Pokud by se Gábině nehrnuly kšefty z moderování, tak by rozhodně nezůstala bez prostředků. Nedávno si otevřela jógové studio a v budoucnu by ráda předcvičovala. ■