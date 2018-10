Ta se zakulatila! Hvězda zaniklého Prásku prozradila pohlaví svého miminka

Pod šaty vážně nemá kopačák. Foto: Super.cz/Herminapress

Moderátorka, známá přece jen víc pod svým dívčím příjmením Škábová, nám prozradila, že pod srdcem nosí chlapečka. Její bříško se pěkně zakulatilo, ale Marcelu její požehnaný stav prý nijak neomezuje.

Na párty nechyběl ani Roman Šmucler. Setkání s vyhlášeným odborníkem si řada hostů mejdanu vysvětlovala i tím, že by mohl být pan doktor i jejím porodníkem. „Tak to asi ne. Porodník nejsem, i když jsme to měli v rámci výuky medicíny na fakultě. Je ovšem pravda, že několikrát jsem byl v situaci, že jsem zachraňoval třeba v letadle někomu život, ale porod nechám specialistům na tuhle činnost, kteří jsou určitě mnohem zdatnější,“ vysvětlil Šmucler na zmíněném setkání. ■