Výtvarnice Gelemová má smůlu: U Dády a Felixe se k rozvodu neschyluje. Vídají se denně

Po delší době jsme se potkali s herečkou Dagmar Patrasovou (62), probrali jsme její děti, které jí dělají jen radost. Anna Slováčková (23) třeba teď začíná moderovat v televizi, i když maminka se to prý dozvěděla až z jejího instagramového účtu. Čeká také na italského přítele Vita, který má každým dnem přiletět do Prahy. A popovídali jsme si o jejím manželovi Felixovi. To nás Dáda trochu překvapila.

„Jsme v denním kontaktu. Chodí domů každý den. Normálně to funguje, pračka, prádelna... Je to normální, jako to bylo celý život. Chodil domů, jezdil na zájezdy,“ řekla nám Patrasová. Že by Felixova přítelkyně Lucie Gelemová (35) neuměla roztřídit barevné a světlé a muzikant se bojí, aby neměl své oblečení zaprané? „Tak to fakt nevím, já s ní nebydlím,“ krčila Dáda rameny.

Že by se schylovalo k rozvodu, to tedy rozhodně nevypadá. Takže Lucie, která se pochlubila na sociální síti, že v létě chytila už tři svatební kytice, se sotva dočká sňatku. „On se rozvádět nechce. Já chtěla, už jsem taky žádost o rozvod podala, ale tenkrát mě přemluvil, abych to stáhla. Takže je to zatím neutrální. Nevím, co je to za výkřiky o těch kyticích, ale ať si dělá, co chce. Ať si chytá třeba motýlky na pasece,“ dodala Patrasová. ■