Jana Švandová poprvé ukázala svoje vnučky: Babičce jako by z oka vypadly. Na pohádku vyvedly děti i další známé tváře

Jana Švandová poprvé ukázala vnučky. Jsou celá babička. Michaela Feuereislová

Herečka Jana Švandová (71) je šťastná, že má konečně v Praze svoji rodinu. Její syn Herbert si vzal Angličanku, s níž se potkali na humanitární misi a mají spolu dvě dcery. Nějakou dobu žili na středním východě, pak i v Africe a v Londýně. Nyní konečně přesídlili do našeho hlavního města.

"Nejsem klasická babička na plný úvazek, ale snažím se vnučkám věnovat co nejvíc," řekla nám Jana a nyní konečně obě holčičky ukázala. Vyrazila s nimi na premiéru pohádky Když draka bolí hlava. A my musíme konstatovat, že dívenky jsou celá babička, takže "hrozí", že dospějí do krásy a nápadníky bude muset Herbert odhánět vidlemi.

Na premiéru se svými potomky vyrazila i další řada známých tváří. Tím, jak vyrostli její synové Robert a Richard, se pochlubila Lucie Šlégrová (36), která s manželem Jiřím po dlouhé době vyrazila do Prahy. Jako z vody roste i dcerka Vlasty Korce Magdalenka, které už je devět. Syna Tobiáška ukázal muzikant Lešek Wronka (57), s polovinou potomků dorazila čtyřnásobná maminka Zdeňka Žádníková. ■