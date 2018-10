Radost střídalo zklamání: Na křest nového alba Mekyho Žbirky nedorazil jeho syn

Miro Žbirka v Lucerna Music Baru pokřtil už čtrnácté album. Herminapress

V pořadí už čtrnácté album vznikalo v londýnském studiu, známý slovenský hudebník na něm spolupracoval například s textařem a zpěvákem Petem Brownem, jenž byl také hostem slavnostního křtu. „Jsem strašně rád, že už je to na světě. Nemůžu tomu sám uvěřit, protože když začnete pracovat s Angličany nebo Američany, s kterými jste běžně předtím nepracovali, tak je to taková cesta do neznáma,“ prozradil Super.cz Meky.

Na křest, který se konal v pražském klubu, dorazila také zpěvákova manželka Kateřina nebo dcera Linda. Syn David, který režíroval klip k písničce Skúška snov, ale překvapivě chyběl. „V tuto chvíli tu nemůže být, protože je v Londýně, kde má vystoupení s kapelou,“ svěřil se Žbirka a zároveň zavzpomínal na jejich spolupráci.

„On to vystudoval, takže jsem se na něho mohl obrátit jako na někoho, kdo je kompetentní a vůbec mi nevadí, že to je můj syn a poslouchám pokyny od něho. V té chvíli jsem byl hercem a nemusel jsem to celé vymýšlet. I když ani to není nejlehčí, protože si vymyslel klip na jeden záběr s tím, že ho bude točit zrychleně a pak ho budeme zpomaleně pouštět. To byly věci, na které jsem nebyl zvyklý. Pomalou skladbu jsem musel interpretovat jako nějaký hip hop. Takže mi dal zabrat a možná, že kdyby to nebyl můj syn, tak bych si i stěžoval,“ smál se zpěvák. ■