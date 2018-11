Nejslavnější modelingoví sourozenci světa na jednom mole. Sledovala je jejich matka, ale i Dara Rolins

To byla podívaná. Klan Hadid útočí. Foto: H&M (14x)

Přehlídku otevřela nejúspěšnější ze sourozenců, supermodelka Gigi Hadid, a uzavírala ji Naomi Campbell, která byla velikým překvapením pro všechny přítomné hosty. Modelové a modelky na molo vstupovali po schodišti zasazeném do pouliční scény, která se nesla v duchu starého newyorského muzikálu. Následně prošli po mole, které připomínalo ulici, tedy prostředí, kde Jeremy rád vidí lidi ve svých modelech. „Snažil jsem se do kolekce promítnout všechno, co byste u mé show očekávali – cartoon couture ve spojení s pouliční módou se spoustou hiphopových prvků, zkombinovaných tak, aby vznikl styl, který je naprostým ztělesněním značky Moschino,“ říká Jeremy Scott, kreativní ředitel značky.

Bombastickou přehlídku pořádanou v New Yorku si nenechala ujít jejich maminka Yolanda. Bývalá modelka, která se objevila v reality show Paničky z Beverly Hills, byla zjevně největším fanouškem slavného trojlístku. Z první řady své ratolesti fotografovala a vyjadřovala jim podporu.

Z první řady přehlídku sledovali mimo jiné Kiersey Clemons, Leigh Lezark, Coco Rocha nebo Bebe Rexha. V hledišti se objevovali také čeští reprezentanti. Kolekci přijela do New Yorku okouknout například Dara Rolins (45). ■