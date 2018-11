Muži se Budkové už dávno nedívají jen do očí. Do takového výstřihu by pohledem klesl snad i slepec

Můžete si ji prohlédnout ze všech stran. Michaela Feuereislová

Tereza poutala pozornost svým vrškem také na večírku módní značky Yves Saint Laurent. Pozvánka na party přikazovala černý outfit ve stylu ’rock & chic’, který modelka v přiléhavých černých šatech splnila na jedničku. „Na sobě jsem měla to, co šatník dal. Nijak jsem to neřešila, když měl být outfit černý. Černou mám totiž ráda a mám jí plný šatník,” uvedla s úsměvem partnerka Ondřeje Pavelce.

„Moc jsem si to na večírku užila. Výborné drinky, hudba a hodně známých, které jsem dlouho neviděla,” dodala modelka. ■