Německá kvalita, tradice a málem už i legenda konečně i u nás!

Funkční, praktické a zároveň módní a stylové

Když kupujeme zimní oblečení, musíme mít na zřeteli hned několik faktorů. Nejen že v něm musíme vypadat co nejlépe, ale důležité je, aby bylo teplé, praktické, funkční a pohodlné k nošení. Dále je důležité i to, aby se to dalo nosit ještě dlouhá léta. Značka Wellensteyn původně začala vyrábět bundy pro lidi pracující v extrémních klimatických podmínkách, proto jsou nepromokavé a odolné proti větru, chrání své nositele při každém počasí, ale přesto jsou naprosto prodyšné a komfortní.