Už tady mezi námi nemusel být. Během adrenalinového zážitku bývalý účastník StarDance málem utonul

Zdeněk Piškula zažíval dobrodružství v Himalájích. Super.cz

Společně se sedmi dalšími dobrodruhy překonával vlastní sportovní limity v Himálajích, aby tam podpořil místní školu. „Byli jsme tam s charitativní organizací Brontosauři v Himálajích a bylo to boží,” vzpomíná Zdeněk na nevšední zážitek.

Měli jsme s sebou kameramana, který všechny zážitky, jako byla jízda na motorkách, výstup na šestitisícovku, jízdu na raftech, točil a sestřihal. My jsme to pak všechno umisťovali na můj Instagram. Lidé nás motivovali tím, že nám posílali peníze. Když jsme to všechno zvládli, tak jsme peníze přesunuli na školu v Mulbekhu. Vybrali jsme asi dvě stě tisíc,” vzpomíná herec.

Během dvoudenní plavby na raftu na největších vlnách řeky Indus z vesnice Nimo do Khatze se Piškula ocitl v ohrožení života. „Byli jsme v ohrožení během každého adrenalinového zážitku. Na raftech jsme vjeli do peřejí o stupni pět. Nám se stalo, že se s námi převrátil raft. Začala třicetiminutová akce zachraňování topících se lidí. Dopadlo to naštěstí dobře. Někteří lidé znovu na raft nenastoupili. Já jsem taky nakonec sebral odvahu,” vzpomíná na jeden z nejvyhrocenějších momentů cesty mladý herec.

Zdeněk měl do Himálají vyrazit společně s partnerkou Simonou, ale nakonec zůstal pár rozdělený. „Přítelkyně pár dní před odletem onemocněla, takže jsem jel s kamarádem,” říká Zdeněk Piškula. ■