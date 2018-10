Ze světa podprsenek: Pět střihů, které si ženy kupují nejčastěji

Bardotka, královna hlubokých výstřihů

Zrodila se, aby ženy mohly poodhalit svůj dekolt o trochu víc. Řeč je o bardotce, podprsence s rovně střiženými košíčky, která se perfektně hodí do hlubokých výstřihů. Ňadra podepře zespodu, a krásně tak zakulatí jejich horní linii. Jejich hrdou zástupkyní je i podprsenka Eva. Má odepínací ramínka, a tak je skvělou volbou třeba do korzetových šatů. Nemusíte mít strach, že by snad nedržela na svém místě, protože ji po obvodu jistí silikonový pásek. Určitě oceníte i vyjímatelné vycpávky.