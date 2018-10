Skvělý, ale trochu nepraktický se ukázal být kostým robota. Ilustrační foto Profimedia.cz

Anglosaský lidový svátek Halloween se hlavně v USA těší velké oblibě, ale úspěšně se šíří i do dalších zemí. Děti za pomoci rodičů vymýšlejí, za co se přestrojí, aby zaujaly a vykoledovaly co nejvíc sladkostí. Ne vždy se ale forma setká s funkcí.