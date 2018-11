Nakonec je přitáhla špína a nebezpečí: Mrkněte na nový klip Verony, který vznikal i v Brooklynu

Verona natáčela klip k písni Parabola v New Yorku.

Verona aktuálně zveřejňuje dlouho očekávaný singl Parabola včetně jeho vizuální podoby. Díky této novince se kapela po dlouhé době vrátila k češtině. „Většinou zpíváme v angličtině, ale tentokrát jsme se rozhodli udělat song, který bude fanouškům a posluchačům bližší. Mezi naše nejznámější české písničky patří třeba Ztracená bloudím z roku 2010, která měla velký úspěch. Doufáme, že naši příznivci ocení i Parabolu,” uvedl s úsměvem Petr Fider.

Kvůli natáčení samotného klipu písně odjela kapela dokonce do samotné Mekky popové kultury, do New Yorku. „Vždycky se snažíme točit na zajímavých místech a tím New York rozhodně je. Šli jsme cíleně po takových těch ’špinavých’ částech jako je Brooklyn, Queens a podobně. Musíme se přiznat, že to bylo hodně náročné natáčení a pro Petra, který toho za šestnáct let s kapelou natočil nespočet, to bylo nejnáročnější natáčení v životě. Na klip jsme měli deset dní, a stejně jako u Complicated, jsme letěli do Ameriky na “pankáče“. Cestovali jsme po městě, kde jsme hledali zajímavá a cool místa pro náš klip,” prozradila Veronika.

Po dokončení nové písně a klipu kapela nezahálí. Od nového roku se totiž jejich příznivci mohou těšit na rozmanitější Veronu. Na koncertech je budete potkávat jak v klasické sestavě Veroniky a Petra, tak i s partičkou hudebníků. Nebude chybět basa, bicí, kytara nebo klávesy. „Kvůli tomu musíme udělat drobnou úpravu songů, aby byly pro kapelu hratelné. Samozřejmě ale chceme udržet tvář kapely tak, jak ji fanoušci znají a mají rádi. Moc se na to těšíme,” dodala Veronika. ■