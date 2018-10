Nejvnadnější česká princezna všech dob: Dcera známého herce potěšila bujnými čtyřkami v pořádném dekoltu

Zuzana Žáková a Jakub Jablonský jsou novým pohádkovým párem. Super.cz

Právě Zuzaniny křivky, má totiž co nabídnout nejen horňákům, ale i dolňákům, vyzvedl i její filmový kolega. „Je to pravá slovanská princezna s tvary, které k tomu patří,“ chválil hereččinu postavu při dvojrozhovoru, kdy i Zuzka na něj pěla samé ódy. Že by mezi nimi ale přeskočila jiná než pracovní jiskra, ale svorně popřeli.

Zato prozradili pikantnosti z natáčení, včetně toho, jak se pod nimi splašili koně. „Jeli jsme asi kilometr nekonečným polem a zastavila je až silnice. A Kuba pak prohlásil, že už ho na koně nikdy nikdo nedostane. Jo, a když přeskakoval oheň, tak mu uhořely řasy. Ale koukám, že už mu dorostly,“ práskla na svého kolegu, který se může chlubit delší hřívou než ona sama, ale na premiéře smotal vlasy do ohonu pod klobouk. ■