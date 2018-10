Poprvé po porodu ve společnosti a vypadala úžasně: Jak to Jitka Čvančarová zvládá se dvěma malými dětmi?

Jitka Čvančarová se objevila tři měsíce po porodu syna Theodora ve společnosti. Super.cz

Tři měsíce po porodu svého vymodleného druhého dítěte se herečka Jitka Čvančarová (40) objevila ve společnosti. Neobešlo se to ale bez malých komplikací. Na představení nového projektu nadace Debra pro pacienty s nemocí motýlích křídel, jejíž patronkou je už devět let, dorazila s hodinovým zpožděním. Dobu kojení si prostě volí miminko.

Svoji první společenskou akci, podporu uměleckých aktivit, oděvních kousků z dílny Liběny Rochové a Lukáše Musila alias Musy, si vybrala logicky. Nechtěla, aby se psalo jenom o tom, jak po porodu vypadá, i když jí to opravdu slušelo. „Říkala jsem si, že média využiju, aby napsala něco o charitě, protože je to moje srdeční záležitost a neodmyslitelná součást mého života. A za to zpoždění se omlouvám a děkuji za trpělivost,“ smála se Jitka. „Tříměsíční miminko, kojenec, si vyžaduje pozornost a je samozřejmě na prvním místě,“ dodala.

Promluvila pochopitelně i o projektu, kolekci Nadotek. Výtěžek z modelů, které vytvořili Liběna s Musou ve spolupráci se sponzory a které byly poprvé předvedeny na Designbloku, který probíhá v Průmyslovém paláci na holešovickém Výstavišti do konce týdne, půjde kompletně na podporu nadace Debra.

Kromě práce pro nadaci a péči o malého Theodora Christiana a šestiletou Elenu Emilii už zvládá Jitka i natáčet. „Kdybych to nezvládala, tak točit nepůjdu. Ale slíbila jsem něco, co jsem splnila. Taková už jsem. A malý bude vždycky na prvním místě, pokud nepůjde o život. Takže s Markem Vašutem točíme takovou zimní komedii,“ prozradila Jitka, kterou ale budeme již v únoru moct vídat i na televizních obrazovkách, na Primě v seriálu Černé vdovy, který stihla natočit ještě před porodem. „Je to takový lehčí žánr, ale myslím, že s dobrou detektivní zápletkou,“ uzavřela Čvančarová. ■