Málokdo by hádal, že za tři roky oslaví padesátku: Dcera Freje a Galatíkové dnes sfoukne už 47 svíček na dortu

Kristýna Frejová prý na velkolepé oslavy příliš není. Herminapress

„Ráno zkouším v Ungeltu, pak jedu točit do Brd a až se vrátím z natáčení do Prahy, tak přeskočím do auta, kde bude sedět moje dcera plus další dvě osoby mně blízké, až nejbližší a vyrazíme směr Vysočina na chalupu, kde si tak kolem 23. hodiny, když to dobře půjde, dám první skleničku Prosecca s rodinou a kamarády. Takže, podle mých propočtů, bych měla svoje narozeniny stihnout,“ svěřila se nám herečka.

Dcera Ladislava Freje (76) a Věry Galatíkové (✝69) už za tři roky oslaví padesátiny, rozhodně na to ale nevypadá. Herečka se už roky může chlubit štíhlou figurou, kterou jí může řada žen závidět. Jubilejní oslavu, která ji zanedlouho čeká, ale zatím vůbec neřeší.

„Do určitého věku si narozeniny nepamatuju a od určitého věku už je moc neslavím. Já mám ráda spíš spontánní oslavy života. Mě ty oficiální nikdy moc nebraly,“ sdělila Kristýna s tím, že se nejlépe cítí, když může utéct z Prahy ven, do přírody. ■