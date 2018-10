Plekanec promluvil o rozvodu s Vondráčkovou: O nastoupené právničce i nočních toulkách Hádka k manželce

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková se rozvádí. Michaela Feuereislová

„Ano, už začátkem června se ke mně dostaly nahrávky, jak k nám chodí po nocích domů, protože security služba si myslela, že nám do baráku leze nějaký zloděj. Ale víc to komentovat nebudu,“ řekl Seznam Zprávám Plekanec.

Dodal, že s tenistkou Lucií Šafářovou skutečně začal chodit až v době rozchodu s manželkou, a také to, že byl překvapen, když se dozvěděl, že se Vondráčková chce rozvádět v Kanadě, kam společně se syny i odletěla.

„Chtěl jsem se domluvit. Nabídl jsem jí nemovitost, kterou mají kluci rádi a kde to mají blízko do školy, kam jsme je chtěli v Česku dát, nabídl jsem jí měsíčně dost peněz na provoz domácnosti, všechny kroužky, zájmy, sporty klukům chci platit, aby se měli dobře. Jsou to přece moje děti a chci, aby se jim žilo dobře,“ uvedl v rozhovoru Plekanec.

Zpěvačka ale nabídku odmítla. „Zjistil jsem, že už je na mě nastoupená právnička v Kanadě a že dokonce najednou nečekaně odjela z Česka do Montrealu, když jsem si myslel, že je s kluky Matyášem a Adamem v Praze,“ dodal hokejista. ■