Tahle fotka vzbudila velký rozruch: Fanoušci se ostře pustili do Kim Kardashian kvůli zmenšenému pozadí

Kim Kardashian Profimedia.cz

Zadek Kim Kardashian (38) opět zlomil internet. Tentokrát ho ale nikdo neobdivoval. V rámci propagace nové řady vlastní kosmetiky KKW Beauty zveřejnila Kim několik odhalených fotografií. To by nebylo nic zvláštního, nicméně na poslední z nich Kim kouká její pověstné pozadí, které je jako zázrakem mnohem menší než obvykle.

„To je šílené, jak ti digitálně zmenšili tvůj umělý zadek! Jaký paradox,“ napsala jedna ze sledujících do komentářů pod fotku. „Její zadek se scvrknul nebo se mi to jenom zdá?“ divil se další sledující. A mohli bychom pokračovat do nekonečna. To, že Kim pomáhá svému pozadí na fotkách k dokonalosti, není žádná novinka, a rozhodně není jedinou celebritou. Ovšem zjevně zmenšené pozadí je na fanoušky už nejspíš příliš.

Kim je v poslední době kritizována kvůli kontroverzím manžela Kanyeho Westa, od kterých se podle fanoušků snaží odvést pozornost nahými snímky na Instagramu. Nicméně takové snímky sdílí Kim odjakživa. Na své nahotě ostatně postavila kariéru a není to poprvé, co její holý zadek vzbudil bouřlivé reakce. Možná by si jen měla dát větší pozor, které části těla na fotkách zvětšuje, a které zmenšuje. ■