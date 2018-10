Britney Spears před 20 lety zabodovala se svým prvním hitem: Ze sexy školačky je dvojnásobná máma v životní formě

Britney Spears po 20 letech Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Už je tomu opravdu 20 let, co rádia začala hrát píseň ...Baby One More Time, která raketově odstartovala kariéru Britney Spears (36). Zpěvačka se stále drží na vrcholu a jako matka dvou dospívajících synů je v životní formě.