Miluje luxusní kabelky, které s oblibou nosí: Nejdražší skvost však Dana Morávková ukrývá doma

Dana už řadu let vedle hraní také navrhuje. Profimedia.cz

Její slabost pro luxusní doplňky, a to především kabelky, není žádným tajemstvím. Dana Morávková (47) je ráda střídá ke každému outfitu a má jich doma nespočet. Nejdražší skvost si však ukrývá doma a do společnosti jej zatím nevynesla.

„Kabelka mému srdci nejdražší je z 60. let po mé mamince a čeká na vhodnou příležitost, kdy ji vynesu,“ svěřila se nám Dana, kterou maminka opustila před čtyřmi lety. Není tedy divu, že si dar doma střeží jako oko v hlavě.

Svou lásku k doplňkům už řadu let promítá i do tvorby kolekce vlastních kabelek, do obchodu si ale i tak ráda vyrazí. „To víte, že ano. Ne moc často, ale občas si nějakou koupím,“ svěřila se Dana, která nedávno představila svou novou kolekci. Do navrhování něčeho jiného se však zatím nežene.

„Popravdě ne. Návrhy tohoto druhu dostávám pravidelně, ale kabelky jsou moje vášeň, a proto je i tak ráda tvořím. Do něčeho nového se nyní pouštět nehodlám. Neměla bych na to ani čas,“ dodala Morávková. ■