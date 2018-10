Na jevišti se promění ve starou bábu, přesto je Ivana Chýlková nadšená: Hotová je z Vojty Dyka

Ivana Chýlková je v muzikálu k nepoznání. Super.cz

„Tréma samozřejmě byla jako vždycky, tak to o premiérách je, že v zákulisí je tlak větší. Těším se už na další představení, protože je štěstí, že se člověk může účastnit něčeho takhle krásného,“ mínila Chýlková.

Nadšená byla hlavně z parťáka Vojty Dyka. „Někdo říká, že nemá vůbec cenu se snažit, když on tady takhle zpívá. Ale podle mě on za to nemůže. To je prostě něco mezi nebem a zemí a on jen takové potrubí, kterým to pánbůh posílá dolů. Kdybychom byli všichni jako on, tak by to byla hrozná nuda,“ usmívala se herečka.

Za sebou měla i náročnou taneční choreografii, kdy přitančila ke svému milovanému Sherlockovi po schodech. „A já to vůbec nevnímala, jsem unesená tím, co on říká, a letím mu do náruče,“ vyvedla nás z omylu po dotazu, jestli musela být hodně opatrná, aby si neublížila. ■