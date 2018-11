Zpěvák nebo marketingový specialista? Bývalý muž roku Matyáš Hložek nechává budoucnost otevřenou

Matyáš Hložek bude možná zpěvák. Super.cz

„Vrátil jsem se do školy. Už mám z vysoké titul bakaláře a teď jsem šel studovat na inženýra. Vybral jsem si obor marketing a komunikace. Jsou to jenom dva roky a titul inženýr zní líp, i když ho použiju třeba jenom při podepisování v mailu. Ale ne, do života je to jenom plus, vzdělání se vyžaduje, i když třeba v modelingu nutností samozřejmě není,“ smál se Matyáš, který studuje prezenčně. „Dva dny v týdnu je škola dopoledne, jednou celý den. Dá se to zvládnout,“ dodal.

Matyáš nám nedávno říkal, že modelingu by se rád věnoval i z druhé strany, nejen jako objekt fotografů nebo na módním molu. „To mě taky napadlo. Ale se svým studijním oborem můžu pracovat třeba i v médiích,“ míní.

Jako zálohu má ale ještě zpěv, kterým zaujal i před rokem na finále mužské soutěže krásy. „Poslední dobou mě to docela chytlo. Chodím na lekce zpěvu k Lindě Finkové. Zatím mám od ní vesměs pozitivní reakce, což je skvělé, a hlavně mě to moc baví,“ uzavřel. ■