Dvě finalistky chyběly, s televizí pořád jedná: Táňa Makarenko vysvětlila, jaký je vývoj Miss Czech Republic

Taťána Makarenko vysvětlila, jak to bude dál s Miss Czech Republic Super.cz

„Ten jarní termín možná někoho překvapí, ale zároveň to odstraní zmatky, kdy vítězky, které vyhrály na podzim, odjížděly reprezentovat na světové soutěže až další rok. Kateřina Kasanová (19), která vyhrála v roce 2017, tak odjíždí na Miss World až nyní, v roce 2018. Tohle je nejlepší možné řešení,“ upřesnila jeden z důvodů, proč se termín finále posunul.

Ročník 2018 tedy vlastně neexistuje? „Existuje. Stavíte mě do pozice, jako by to bylo něco špatného. Ale je to naše soutěž, jsou to naše pravidla a myslím, že nám nic nechybí. Máme vítězky, které postupně odlétají na světové soutěže roku 2018. Všechno funguje a běží,“ vysvětlovala.

Dlouho se mluvilo o tom, že finále odvysílá jedna z „velkých“ televizí. Takže jasnou otázkou bylo, jak to vypadá. „Jednání probíhají. Jednáme konkrétně s televizí Prima. Vědí o tom, že to takhle mohu říkat. Spousta lidí asi čekala, že to na tiskové konferenci zveřejníme, ale soutěž není kvalitní, jen pokud je v televizi. Jsou tam různé jiné aspekty. Ale jednáme s televizí Prima a chceme se dohodnout,“ odpověděla Táňa.

Zajímalo nás také, proč na oficiální tiskovce, kde se předvedly v rámci módní přehlídky i finalistky nového ročníku, chyběly dvě z dívek. Shodou okolností ty, na jejichž problémy s postavou jsme poukázali po zářijovém soustředění v Chorvatsku, kde se volila Best in Swimsuits.

„Jsou nemocné, chřipková epidemie už začala řádit i mezi mými finalistkami a nebudu je nutit, aby sem přijely v horečkách. Jsme normální, takže neúčast akceptujeme, když se samozřejmě nejedná o finále. Dnes to nebylo nutné, protože šlo hlavně o Kateřinu Kasanovou a finalistky byly jen další krásný doplněk. A s tím, co se psalo, to podle mě nesouvisí, to byste se museli zeptat jich. Nicméně spolu komunikujeme, komunikujeme i s rodiči, a na finále bude logicky deset finalistek,“ ujistila nás Táňa. ■