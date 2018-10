Co si o tom myslíte? Kromě Michala Davida si pro státní vyznamenání od Miloše Zemana přijde i Jiří Krampol!

Jiří Krampol je poctěn, že dostane státní vyznamenání. Michaela Feuereislová

„Je to příjemné, že si na mě takhle někdo vzpomněl a chtějí mě za moji práci vyznamenat,“ prozradil Krampol, pro kterého to letos nebude jediný metál, který dostane. Získal už totiž Cenu Vlasty Buriana, Františka Filipovského a ocenění Senior roku. O tom, že z rukou prezidenta získá státní vyznamenání, se dozvěděl v úterý večer.

„Dozvěděl jsem se to včera večer, volal mi to můj manažer Miloš Schmiedberger a opravdu mě potěšil. Já si toho vážím a je to pro mě čest,“ prohlásil pro Super.cz Krampol, který hned dodal, že mu je jasné, že se ozve spousta lidí, kteří s poctou, která se mu dostane, nebudou souhlasit.

„To víte, že se najdou lidi, kteří budou mít kecy. Proč zrovna já, co jsem dokázal, a proč bych to měl dostat. Myslím, že to je pro každou profesi. Hraji 61 let a měl jsem za tu dobu spoustu rolí, stále aktivně hraji a neuvěřitelně mě to těší,“ prohlásil jedním dechem herec.

Na Pražský hrad prý ale nedorazí v přítomnosti své manželky, zdravotní problémy jí to totiž nedovolí. „Hanka nepřijde. Jak měla poraněnou nohu, tak ji to stále bolí a chodí o berlích. Jsou tam schody a nechce se jí jít na Hrad s berlemi, takže raději zůstane doma a půjdu asi se svým manažerem,“ řekl Krampol, který se stále snaží bavit své diváky.

„Teď jsem dotočil šestnáctidílný seriál Kameňák. A máme rozpracovaný s Magnuskem nový film, jsou na to peníze a jen se dopisuje scénář, tak doufám, že to dopadne. Potom hraji se Semaforem a mám besední pořad. To je radost největší. Chodí tam lidi na mě, moji fanoušci, a to mě opravdu baví. Jinak to nepřeháním, ale doma sedět bych nemohl,“ dodal závěrem herec. ■