Krásná moderátorka ČT Daniela Písařovicová: Ve StarDance nemůže posílat hlasy, a to ani sobě, proč?

Daniela Písařovicová tančí po boku Michala Mládka. Foto: archiv České televize

„Já nemohu posílat hlasy. Mám totiž služební telefon a mám ho zablokovaný. Takže já jsem si ani sobě nemohla poslat zatím hlas,“ prozradila nám moderátorka. Soutěžící totiž mohou stejně jako diváci podpořit kohokoliv. Předloňský vítěz StarDance Zdeněk Piškula (20) přiznal, že si nějaké ty hlasy také poslal.

Daniela by ráda každého z kolegů podpořila, a tak vymyslela, jak to do dalšího kola napraví. „Mohla bych si pořídit druhou SIM kartu a dám si ji do telefonu, to by bylo dobré a myslím si, že od příštího kola to bude i potřeba,“ svěřila Daniela, kterou v soutěži podporuje rodina a přátelé. „Prvním kole přišli rodiče, v druhém kamarádky a moc jim za tu podporu děkuji,“ dodala krásná moderátorka. ■