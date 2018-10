Proměnila se v něžnou princeznu: Krásná Hana Vagnerová si opět vyzkoušela roli modelky

Herečka si focení užívala. Foto: Marketa Novak

Miluje nejen práci před kamerou, nevadí jí ale ani pózovat před fotoaparátem. To také ukazují poslední snímky herečky Hany Vagnerové. Na snímcích, které vznikly u renesančního zámku Vimperk, vypadá doslova jako princezna.

„Můžeme být princezny jen na jeden den. Jednalo se o součást charitativního projektu, který pomůže získat peníze na staré krásné budovy, které potřebují renovaci,“ svěřila se herečka ke snímkům, které nafotila s Marketou Novak pro projekt Už vím.

V béžových šatech od dua Poner a s historickou památkou za zády vypadá známá herečka doslova kouzelně. A je na ní vidět, že oproti jejím ostatním kolegyním tuhle práci rozhodně nebrala jako nutné zlo. „Mě tahle prostě činnost moc baví,“ svěřila Vagnerová, které by se do doby před stovkami let rozhodně hodila. ■