5 důvodů proč vybrat dovolenou na léto právě teď

Léto sotva skončilo a vy už přemýšlíte, kam vyrazíte na dovolenou příští léto? Správně! Jste chytří - využíváte totiž first minute slev a výhod, a tak kupujete letní dovolenou za nejvýhodnějších podmínek.

V nabídce cestovních kanceláří nyní najdete nejširší nabídku zájezdů, a tak můžete vybírat a hlavně porovnávat dovolené tak, aby ta Vaše byla přesně podle Vašich požadavků a představ. 5 důvodů, proč vybírat letní dovolenou v předstihu:

1. Největší výběr zájezdů

Češi se naučili kupovat dovolené ve first minute předprodejích, protože v době nákupu je ještě „všechno na skladě“. Hotel s dobrými recenzemi, odlety z Brna v konkrétním termínu, rodinný pokoj i pokoj s výhledem na moře. Čím později nakupujete, tím jsou nabídky s dobrým poměrem „cena/výkon“ vyprodanější a vyprodanější. Nabídka last minute zájezdů se v posledních letech čím dál více omezuje na „doprodeje“ a tak sice zájezd určitě koupíte, ale nejspíše s nějakým kompromisem – hotel s horšími recenzemi, odlet z Bratislavy, místo rodinného pokoje to bude dvoulůžkový se dvěma přistýlkami a výhled bude k bazénu, na moře už ne. Proto chcete-li mít jistotu, že vaše dovolená bude přesně podle vašich přestav, kupte si ji včas. Vybrat si můžete na portálu dovolena.cz, což je jediný portál, který Vám nabídku českých cestovních kanceláří porovná i s nabídkou německých či rakouských kanceláří.

2. Nízké zálohy

Nechcete před Vánoci zatěžovat rodinný rozpočet, a proto necháváte nákup dovolené na později? Nebojte se neplánovaných výdajů, v rámci first minute výhod můžete využít také možnosti uhradit za zájezd jen symbolickou zálohu. Ti nejrychlejší mohou zaplatit zálohu jen od 990 Kč za zájezd a nemusí se tak obávat, že nezbude na dárky pod stromeček.

3. Akce pro rodiny s dětmi

Rodinná dovolená u moře nemusí zruinovat váš rodinný rozpočet. Využijte akčních first minute nabídek pro rodiny s dětmi a získejte pro své děti dovolenou zdarma anebo s výraznou slevou. Vyberte si z široké nabídky hotelů, kde bude pro vaše děti připraven animační program s českými animátory. Vaše děti se nudit nebudou a vy budete v klidu relaxovat na lehátku s drinkem v ruce. Velmi populární jsou také hotely se skluzavkami a tobogány, kde se vyřádí nejen Vaše děti.

4. Slevy i pro dospělé

To, že děti letí zadarmo anebo se slevou je v posledních letech již téměř samozřejmostí. Se slevou však může na dovolenou cestovat každý. Využijte fisrt minute slev pro dospělé a ušetřete až 35% z běžné ceny zájezdu. „Pro uplynulou sezonu jsme v režimu first minute prodali asi třetinu všech letních zájezdů. Očekáváme, že pro nadcházející léto 2019 trend ještě posílí. Čím dál méně lidí je ochotno vybírat z přebraného,“ říká Eva Sedlmajerová, ředitelka portálu dovolena.cz.

5. Další bonusy a výhody k zájezdu

Při nákupu dovolené ve first minute předprodejích můžete získat k zájezdu další dárky a bonusy. Plánujete-li cestu na letiště autem, pak se jistě bude hodit např. parkování na letišti zdarma.

