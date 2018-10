Ve Fantomovi opery z něj jde strach, Marian Vojtko je ale sám velký strašpytel: Prozradil, čeho se nejvíc bojí

Fantom opery Marian Vojtko spolupracuje s centry pro staré lidi. Foto: archiv Alzheimer Home

„Když jsem doma sám, což je často, tak mě vyděsí každý zvuk. Nedovřené dveře, vrzání, zvuky ze zahrady, prostě jsem strašpytel. A pak mě děsí stáří. Právě proto pomáhám různým charitativním projektům, jako je tento pro lidi s Alzheimerovým onemocněním,“ svěřil muzikálový zpěvák, který se v kostýmu Fantoma vyfotil s jednou z obyvatelek centra Alzheimer Home, které o nemocné pečuje. Zmíněným projektem je charitativní kalendář.

Patronát nad tímto zařízením drží herečka Jiřina Bohdalová, které bude rovněž patřit jeden měsíc v kalendáři. Mezi dalšími se objeví Michal David, Eva Perkausová s Romanem Šebrle, kompletní Partička, porota ze show Tvoje tvář má známý hlas nebo hvězdy seriálu Modrý kód.

Kdo nechce čekat na kalendář a chtěl by Mariana Vojtka i jeho kolegy z Fantoma opery naživo, má ještě dost šancí. „Muzikál budeme exkluzivně uvádět v GoJa Music Hall ještě do června,“ přidal tip třeba na vánoční dárek pro rodinu i kamarády producent František Janeček. Navíc není drahý. „Sám jsem byl v šoku, když jsem se dozvěděl, že v Londýně stojí vstupenka na Fantoma 165 liber. To u nás je to za hubičku, a navíc nemusíte utrácet za letenku a ubytování,“ smál se producent. ■