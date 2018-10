Po 9 letech požádal přítelkyni o ruku při natáčení nového klipu: Kuba Ryba z Rybiček 48 si to uměl načasovat

Rybičky 48 - Lék na duši ženy Super.cz

Minutové rande zpěváka Kuby Ryby s jeho skutečnou přítelkyní, klip točený na jeden záběr a do různých úsměvných rolí byla obsazena kapela i manažer, to je stěžejní téma filmové podoby nového singlu.

Závěr krátkého klipu je však překvapující, v něm totiž požádá zpěvák Kuba Ryba svou přítelkyni Dominiku o ruku. Šlo do poslední chvíle o překvapení a to je také v samotných záběrech jasně čitelné. A jak vše dopadlo, se můžete podívat.

„Písničku Lék na duši ženy jsem napsal pro svoji přítelkyni a od začátku věděl, že ji chci požádat o ruku. Kdysi nám šaman na Bali řekl, že smím požádat Dominiku o ruku, až jí bude 25 let, nechtěl jsem ztratit ani den, a tak se klip točil na její pětadvacáté narozeniny," svěřil.

"Protože jsme vše dělali v utajení, věděla Domča, že v klipu bude hrát, ale netušila, že ji požádám na konci o ruku. Vše se muselo několikrát zkoušet do onoho zlomového momentu, a nakonec se to prostě muselo povést. Musím poděkovat kapele a týmu, že do toho šli a vše udrželi v tajnosti. A kdy bude svatba? No máme rádi léto, takže myslím, že léto 2019 to jistí," prozradil. ■