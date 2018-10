Předčasný návrat na divadelní prkna se Míše Tomešové vymstil: Kvůli ekzému na obličeji teď ruší práci

Míšu Tomešovou už víc jak týden trápí oteklý obličej. Foto: Super.cz/Instagram M. Tomešové, Michaela Feuereislová

Už víc jak týden herečku trápí ekzém na obličeji, kvůli němuž pravidelně otéká především v oblasti kolem očí. „Každé ráno se teď budím s tím, že už se to určitě lepší, ale nelepší. Nepřestávám doufat a dělat pro to maximum,“ zoufala si na sociální síti Tomešová.

Nakonec ale svůj boj vzdala a přiznala si, že přecenila své síly. „Dva porody za rok a půl daly tomu mému tělu dost zabrat a já si to vůbec neuvědomila, šestinedělí jsem nectila a hned jsem jela do plných. A to tělo mě potřebovalo nějak zastavit a nebyla jiná možnost, než že mi nadělilo ekzém na obličeji, protože, kdybych ho měla na jiném místě na těle, tak by mě to nezastavilo,“ svěřila se svým fanouškům Míša.

Naštěstí si včas uvědomila, že v takovém tempu dál pokračovat nemůže, a dává si na nějaký čas od práce pauzu. „Do konce října jsem zrušila všechnu práci a budu se věnovat jenom své regeneraci. A svému manželovi, protože mi teď nehorázně pomáhá a já jsem na něj jenom protivná, protože je protivný to, co mám na obličeji,“ omlouvala se veřejně za svou podrážděnost Romanu Tomešovi (30). Otázkou však je, zda jí bude k regeneraci stačit jen pár dnů nebo to bude běh na delší trať... ■