Takhle jste ho ještě neviděli: Kvůli roli se Michal Kavalčík nasoukal do elasťáků a baletní sukýnky

Herec a moderátor se předvede v baletním oblečku. Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

Během své dosavadní kariéry si zahrál už pěknou řádku rolí, od Rudy z Ostravy přes automechanika až po šaška. V současné době se ale pravidelně snaží Michal Kavalčík nasoukat do slušivého bílého tanečního trikotu a trénuje baletní kreace. V novém muzikálu Trhák totiž dostal postavu baleťáka.

„V novém kostýmku baleťáka se cítím skvěle a musím konstatovat, že je dost slušivý, věřím, že se bude líbit i divákům. Ve své nové muzikálové roli v Trháku tedy také tancuji. Je to vlastně moje první role, kde oblékám sukni. Trochu teď fušuji do řemesla našim divadelním tanečnicím, ale myslím, že zůstanu i nadále u hraní a moderování. Není to však jediný netradiční kostým, který během představení ve své roli obléknu,“ popsal nám Michal, který bude mít na jevišti převleků hned několik.

„Po představení mi jedna divačka čekající na můj podpis řekla, že už bych měl hrát jen baletky. Za ten smích a potlesk na otevřené scéně to prostě stojí,“ pochlubil se Michal a dodal. „A jedna divačka mi dokonce řekla, že mám hezčí lýtka než můj alternant Pepa Carda,“ řekl herec, který je v Trháku k videní v Divadle Broadway. ■