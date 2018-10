Prý si nedá pokoj a provokuje: Dara Rolins řeší po rozchodu s Rytmusem další nepříjemnosti

Zpěvačka vyvrátila, že by duetem s expartnerem na internetu provokovala. Michaela Feuereislová

Už to skoro vypadalo, že se vztahy mezi expartnery Darou Rolins (45) a Patrikem Rytmusem Vrbovským (41) uklidnily. Chyba lávky.

Všechno začalo, když raper smazal ze sociálních sítí společnou minulost, což zpěvačku hluboce ranilo. Poslední kapkou pro ni pak bylo, když z jeho youtubu zmizela i píseň s názvem 8. október, kterou Rytmus pro svou bývalou lásku složil. Když se pak na stejném hubením kanále Dary před pár dny objevil pro změnu zpěvaččin duet My dva, který nazpívala právě s Rytmusem, všichni to brali jako další provokaci.

Na to zpěvačka reagovala a takový záměr vyvrací.

„Už třetí den se zase řeší, že jsem já přidala na svůj youtubový kanál duet s Rytmusem. Prý si nedám pokoj a provokuju. Ne, že bych byla takový sebestřed a myslela si, že jste to všichni zaregistrovali, ale pro ty, kteří ano, tak pro upřesnění - interpreti řeší hudbu, cesty, jak ji k vám dostat, už řeší někdo jiný a ani v tomto případě nejde o jednoho člověka, ale o tým lidí, kde má každý na starost něco jiného,“ bránila se zpěvačka na svém Instagramu a popřela, že by šlo o jakékoliv spiknutí z její strany.

„Je mi dost jedno, kdy tam přidávají další věci, vím jen co. Přidali všechny písničky z Etc, na které nebudeme točit klip, nejen náš duet. To proto, aby bylo pro fanoušky k dispozici aspoň audio,“ dodala pak ještě ke své obhajobě Dara Rolins. ■